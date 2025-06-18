DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,52 -0,08%
ALTIN
4.303,14 -0,1%
BITCOIN
4.161.377,81 -0,84%

Antalya'da Yangın Felaketi: Kemer İlçesinde Hızla Mücadele Başlatıldı

Kemer'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 11:04
Antalya'da Yangın Felaketi: Kemer İlçesinde Hızla Mücadele Başlatıldı

Antalya'da Yangın Felaketi

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Değirmendere Mahallesi'nde, Beydağları Milli Parkı içinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki ormanlık alan alevlerle kaplandı.

Mücadele için Hızla Gönderildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Yangına müdahale etmek için 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Ayrıca çok sayıda orman işçisi de yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Ekiplerin Çabaları Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor. Durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, yangının yayılmasını önlemek adına gerekli tüm önlemler alınıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Yangın Felaketi: Kemer İlçesinde Hızla Mücadele Başlatıldı
2
Bitlis'te 23 Santimetrelik Kist Ameliyatla Alındı
3
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı
4
Leyla Asım Turgut'un Hüsranı: Sultanahmet'te Yeni Sergi Açıldı
5
Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi
6
Bakan Kurum, Yeniden İnşa Edilen Azerbaycan Mahallesi'nin Görüntülerini Paylaştı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti