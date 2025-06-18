Antalya'da Yangın Felaketi: Kemer İlçesinde Hızla Mücadele Başlatıldı

Antalya'da Yangın Felaketi

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Değirmendere Mahallesi'nde, Beydağları Milli Parkı içinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki ormanlık alan alevlerle kaplandı.

Mücadele için Hızla Gönderildi

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla harekete geçti. Yangına müdahale etmek için 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ve 2 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Ayrıca çok sayıda orman işçisi de yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Ekiplerin Çabaları Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor. Durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, yangının yayılmasını önlemek adına gerekli tüm önlemler alınıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.