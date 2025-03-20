Antalya'da Yangında 73 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 73 yaşındaki Sevim Özdemir hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:36
Antalya'da Yangında 73 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Serik'te Korkunç Yangın: 73 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'nde meydana gelen bir yangında 73 yaşındaki Sevim Özdemir hayatını kaybetti. Yangın, 2 katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak, ne yazık ki yangın sırasında evde bulunan Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdemir'in oğlu Mesut Özdemir, yangın anında işten eve döndüğünde durumu fark ettiğini fakat yoğun duman nedeniyle içeri giremediğini açıkladı. Annesinin felçli olduğunu ve yataktan kalkamadığını belirten Özdemir, "Ev tutuşmuştu. İçeri girdim ama yoğun dumandan annemi alamadım." şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Olay yerine gelen Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Mesut Özdemir'e başsağlığı diledi. Sevim Özdemir'in cenazesi, olay sonrası yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Sevim...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Sevim Özdemir'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Sevim...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Sevim Özdemir'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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