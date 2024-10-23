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Antalya'da Yeğenine Şiddet Uygulayan Amca Tutuklandı

Döşemealtı'nda yeğenine balyozla saldırdığı iddia edilen amca, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 00:29
Antalya'da Yeğenine Şiddet Uygulayan Amca Tutuklandı

Antalya'da Yeğenini Darbeden Amca Tutuklandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yeğenine şiddet uyguladığı iddia edilen bir amca, adli makamlarca tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde, H.D. isimli amca, yeğeni M.D.'yi konuşma bahanesiyle çağırdıktan sonra kendisine balyozla saldırda bulundu. Olay sonrası M.D., polis merkezine giderek düştüğü yönünde ifade verdi, ancak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler ve ifadeler farklı iddialara neden oldu.

Gözaltına Alınma ve Tutuklama Süreci

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, H.D.'nin Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi. H.D., "kasten yaralama" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Sosyal Medya Paylaşımları

Valilik, bazı sosyal medya hesaplarında olayla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını da duyurdu. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına olaya ilişkin tüm gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

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