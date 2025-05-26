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Antalya'da Zabıta Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Antalya'da zabıta İsmail Kanmaz'ı öldüren Erdal Vuran, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:13
Antalya'da Zabıta Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Antalya'da Mesai Arkadaşı Zabıta Cinayeti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İsmail Kanmaz'ı (60) öldüren tutuklu sanık Erdal Vuran (36) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanığın İfadeleri İnandırıcı Bulunmadı

Duruşmada söz alan sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti ve beraatini istedi. "Pişmanım" sözleriyle mahkemeye hitap eden Vuran, kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Müşteki Avukatının Açıklamaları

Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, gazetecilere verdiği demeçte, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının, toplum vicdanını rahatlatacağını belirtti. Bannıoğlu, sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadıklarını dile getirerek, sanığın mahkemeye önceki adliyeye gelişini ve orada edindiği bilgileri ayrıntılı şekilde anlattığını kaydetti. Adli Tıp Kurumu'nun da sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdiğini vurguladı.

Olayın Detayları

Olay, 27 Şubat 2024'te Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de gerçekleşti. İsmail Kanmaz, büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı Erdal Vuran'ın bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Olaydan sonra, Vuran olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Üstelik saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren sanık...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

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