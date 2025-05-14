Antalya'daki Korku Evinde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'da Korku Evi Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1262. Sokak'taki korku evinde meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

Ekipler Hızla Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İçeride mahsur kalan 3 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen N.K., M.M.K. ve K.Ö., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tanık Açıklaması

Olayın tanığı Özgür Budak, yangından etkilenen kişilerin testere bakım yaptıkları esnada yangının çıktığını ifade ederek, "Testere çalışırken benzin tutuşmuş. Üçü de mahsur kaldı, kapı kilitliydi. Camı kırarak çocukları kurtardık." dedi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak için incelemeler devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.