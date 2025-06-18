DOLAR
39,54 -0,15%
EURO
45,45 0,06%
ALTIN
4.298,55 0%
BITCOIN
4.124.671,47 0,05%

Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 12:52
Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Beydağları Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangın İle İlgili Detaylar

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi bölgede görev aldı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan ve Soğutma Çalışmaları

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, hızla bölgedeki soğutma çalışmalarına başladı.

Gelişmelerle ilgili bilgilendirmelere devam edilecektir.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni
2
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar
3
Tekirdağ'ın Lavanta Tarlaları, Fotoğraf Tutkunlarına İlham Veriyor
4
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
5
İzmir Kemalpaşa'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Küle Döndü
6
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulusal Birlik Vurgusu Yaptı
7
Kocaeli'deki Tarım Yangınında 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı