Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Beydağları Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ile başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangın İle İlgili Detaylar

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi bölgede görev aldı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan ve Soğutma Çalışmaları

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, hızla bölgedeki soğutma çalışmalarına başladı.

Gelişmelerle ilgili bilgilendirmelere devam edilecektir.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.