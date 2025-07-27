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Antalya'daki Orman Yangınlarında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın 3 ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 12:54
Antalya'daki Orman Yangınlarında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Üç ilçede kontrol altına alınan yangınların ardından, ekipler yanan alanlarda titizlikle faaliyet gösteriyor.

Yangınlar Alanya'nın Söğüt Yaylası, Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi, ve Serik'in Akbaş ve Karataş mahalleleri gibi bölgelerde etkili oldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, hem havadan hem de karadan soğutma işlemlerini sürdürerek, alevlerin tekrar parlamasını önlemeye çalışıyor.

Özellikle Gazipaşa'da yaşanan yangın, Gürçam ve Çile mahallelerine sıçradı ve tedbir amacıyla Gürçam Mahallesi'ndeki evler tahliye edildi. Yangında toplam 40 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Serik'teki yangın da etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı ve bu yangında da 50 dekarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgedeki yangınlar sonrası durumu değerlendirmek için dronla havadan görüntüler alındı. Elde edilen görüntülerde, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi sınırlarında yanan ormanların büyük bölümü siyaha büründü. Yangın alevlerinin, Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşması büyük bir endişeye neden oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Perge Antik Kenti...

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Perge Antik Kenti...

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kurşunlu Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

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