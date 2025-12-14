Bahçelievler'de düğün konvoyuna 15 bin 888 TL ceza

Konvoy görüntüleri üzerine başlatılan inceleme sonucu sürücülere para cezası ve adli işlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

13 Aralık 2025 tarihinde Bahçelievler ilçesi Atatürk Caddesinde düğün konvoyunda bulunan araç sürücülerinin trafik akışını engelledikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlendi.

Plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen E.Ş. (18), E.Ç. (41), U.A. (21), R.Ç. (45) isimli araç sürücüleri ile yolcu M.M.Y. isimli yaşı küçük şahıs yakalandı.

Şahıslara Konvoy yapmak, Duraklamak, Emniyet kemeri kullanmamak, Saygısızca araç kullanmak maddelerinden olmak üzere toplamda 15 bin 888 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yakalanan E.Ş., E.Ç., U.A., R.Ç. şüpheli şahıslar hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

