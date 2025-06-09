Antalya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Bingöl'de Defnedildi

Antalya'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Aden Nisa Bağcı, iki motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesi, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde defnedildi.

Kaza, Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde gerçekleşti. Sol şeride geçmeye çalışan bir otomobil ile iki motosikletin çarpışması sonucunda, Bağcı'nın bulunduğu motosikletin yolcusu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra, Bağcı'nın cenazesi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Solhan ilçesindeki İmam Gazali Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında genç öğrenci Yenimahalle'deki mezarlığa defnedildi.

Aden Nisa Bağcı'nın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde eğitim aldığı öğrenildi. Kazada, Bağcı'nın yanı sıra M.K. (20) de hayatını kaybetti. Diğer motosiklet yolcuları M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobildeki S.A. (33) ve S.A. (23) yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazayla ilgili bilgi ve görüntüler paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Antalya'da iki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden üniversite öğrencisi Aden Nisa Bağcı (21), memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da iki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden üniversite öğrencisi Aden Nisa Bağcı (21), memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.