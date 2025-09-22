Antalya Demre'de Toptancı Halinde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halinde depo patlaması: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Patlama anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:43
Antalya'nın Demre ilçesinde, Demre Toptancı Hali içinde bulunan bir depoda saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Küçükkum Mahallesi'ndeki depolardan birinde henüz belirlenemeyen nedenle gerçekleşti. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın depolarda ve çevredeki araçlarda hasara yol açtığı, nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirtti. Duran, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlamayla birlikte depodan yoğun dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredeki kişilerin olay yerinde toplandığı görülüyor.

