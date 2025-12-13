Erzurum Palandöken'de Silahlı Saldırı: 28 Yaşındaki B. Y. Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün akşam geç saatlerde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde B. Y. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı B. Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

ERZURUM'UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BUGÜN AKŞAM GEÇ SAATLERDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.