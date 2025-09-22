Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı

Demre'deki toptancı halinde saat 15.00'te meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:01
Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı

Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Demre ilçesindeki sebze meyve toptancı halinde bulunan bir iş yerinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı ve yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama iş yerinde ve araçlarda hasara yol açtı. Patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, AA muhabirine olayın yeni meydana geldiğini belirterek, "Bir vardiyada oluyor, neden olduğu belli değil. Görüştüğüm Hal Başkanımız, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu an için bir kişinin öldüğü bilgisi geldi ama net değil." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı
2
Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor
3
Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti
4
Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı
5
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
6
Giresun'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
7
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta