Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Demre ilçesindeki sebze meyve toptancı halinde bulunan bir iş yerinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı ve yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlama iş yerinde ve araçlarda hasara yol açtı. Patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, AA muhabirine olayın yeni meydana geldiğini belirterek, "Bir vardiyada oluyor, neden olduğu belli değil. Görüştüğüm Hal Başkanımız, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu an için bir kişinin öldüğü bilgisi geldi ama net değil." dedi.