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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' ile izleyicileri büyüledi. Dramatik eser, sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 01:19
Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sahneledi

Antalya'da 'Tosca' Rüzgarı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin 'Tosca' operasını sanatseverlerle buluşturdu. Dünyanın en çok sahnelenen operalarından biri olarak bilinen bu eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyicilere sunuldu.

Göz Alıcı Performans

1800'lü yılların Roma'sında geçen eserin sahnelemesi, Yiğit Günsoy'un yönetmenliğinde ve İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota'nın müzikal direktörlüğünde gerçekleştirildi. Eserin dekor ve kostüm tasarımında Gülden Sayıl, ışık tasarımında ise Mustafa Eski imzası bulunuyor.

Başarılı Kadro

Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, Mahir Seyrek'in yönetiminde performans sergiledi. Eserin başkemancısı Fahrettin Arda olurken, çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstlendi.

Oyuncu Kadrosu

'Tosca' operasında başrolleri Nurdan Küçükekmekçi (Tosca), Göksay Yaran (Cavaradossi), Serhat Konukman (Scarpia), Alaaddin Ataseven (Angelotti), S. Onur Alpaslan (Sagrestano), Mustafa Özşamlı (Spoletta) ve M. Yusuf Yıldız (Sciarrone) seslendirdi.

Oyun İçeriği

Opera, kişisel çıkarları için gerektiğinde her yolu mubah gören polis müdürü Scarpia ile baskıcı rejime karşı olan ressam Cavaradossi ve yaşamını aşkına adamış opera şarkıcısı Tosca'nın hikayesini anlatıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

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