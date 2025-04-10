Antalya, Diplomasi İçin Güçlü Hazırlıklar Yapıyor

Antalya, Dünya Liderlerini Ağırlamak İçin Hazır

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hazırlıkların tamamlandığı Antalya'da, dünya genelinden liderler ve hükümet yetkilileri bir araya gelecek.

Önemli Bir Diplomasi Organizasyonu

Antalya, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bir kent olarak, bu hafta sonu yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya, Diplomasi Forumu'na da dördüncü kez kapılarını açacak.

Forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" teması ile düzenlenecek olan etkinlikte, konukların konaklayacağı otellerde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde, havalimanı ve Belek bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Katılımcılar ve Yerel Hazırlıklar

Forumda 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 50'den fazla dışişleri bakanı, yaklaşık 70 bakan ve 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yer alması bekleniyor. Ayrıca, 4 bini aşkın katılımcının forumda bulunması planlanıyor. Antalya Havalimanı'nda da bu etkinlik için hareketlilik başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun dördüncüsüne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Vali Şahin, “Antalya'nın bu tür organizasyonlarda oldukça başarılı olduğunu” vurguladı.

Antalya'nın Diplomasi Alanındaki Yeri

Vali Şahin, “Diplomasinin Antalya'da neşvünema bulması, serpilip büyümesi bizim için bir gurur kaynağı. Antalya, daha önce G20 ve NATO gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı ve bu tecrübeyle karşılama hazırlıklarını tamamladı” dedi.

Şahin, “Tüm otellerimiz hazır ve Belek bölgesindeki otellerimiz etkinlik için özel olarak hazırlandı. Antalya, Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük otel kapasitelerine sahip şehirlerinden biri” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da yapılacak 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 4. kez ev sahipliği yapacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da yapılacak 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 4. kez ev sahipliği yapacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin, açıklamalarda bulundu.