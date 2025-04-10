DOLAR
37,95 0,12%
EURO
42 -0,82%
ALTIN
3.791,06 -0,81%
BITCOIN
3.097.790,38 1,6%

Antalya, Diplomasi İçin Güçlü Hazırlıklar Yapıyor

4. Antalya Diplomasi Forumu için dünya liderleri bu hafta sonu Antalya'da bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:52
Antalya, Diplomasi İçin Güçlü Hazırlıklar Yapıyor

Antalya, Dünya Liderlerini Ağırlamak İçin Hazır

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hazırlıkların tamamlandığı Antalya'da, dünya genelinden liderler ve hükümet yetkilileri bir araya gelecek.

Önemli Bir Diplomasi Organizasyonu

Antalya, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bir kent olarak, bu hafta sonu yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya, Diplomasi Forumu'na da dördüncü kez kapılarını açacak.

Forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" teması ile düzenlenecek olan etkinlikte, konukların konaklayacağı otellerde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde, havalimanı ve Belek bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Katılımcılar ve Yerel Hazırlıklar

Forumda 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 50'den fazla dışişleri bakanı, yaklaşık 70 bakan ve 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yer alması bekleniyor. Ayrıca, 4 bini aşkın katılımcının forumda bulunması planlanıyor. Antalya Havalimanı'nda da bu etkinlik için hareketlilik başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun dördüncüsüne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Vali Şahin, “Antalya'nın bu tür organizasyonlarda oldukça başarılı olduğunu” vurguladı.

Antalya'nın Diplomasi Alanındaki Yeri

Vali Şahin, “Diplomasinin Antalya'da neşvünema bulması, serpilip büyümesi bizim için bir gurur kaynağı. Antalya, daha önce G20 ve NATO gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı ve bu tecrübeyle karşılama hazırlıklarını tamamladı” dedi.

Şahin, “Tüm otellerimiz hazır ve Belek bölgesindeki otellerimiz etkinlik için özel olarak hazırlandı. Antalya, Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük otel kapasitelerine sahip şehirlerinden biri” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da yapılacak 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 4. kez ev sahipliği yapacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da yapılacak 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 4. kez ev sahipliği yapacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'nin Emektar Kalaycısı İlyas Baykal: 54 Yıldır Bakır Parlatıyor
2
Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!
3
Bakan Yumaklı'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Tebriği
4
DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık
5
Kayseri'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
6
Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı
7
Fethiye'de Yangın: 3 Motor Yat ve 1 Yelkenli Kullanılamaz Hale Geldi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak