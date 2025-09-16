Antalya Döşemealtı'da Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Duruşmada savcı "ağırlaştırılmış müebbet" talep etti

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık savunmasında "Pişmanım." dedi. Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Kocaoğlu hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın ayrıntısı

Olay, 22 Haziran 2024 tarihinde Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre Abdulkadir Kocaoğlu, önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürdü ve olay yerine gelen polise teslim oldu.

Çağıran'ın otopsisinde, boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi.

Tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.