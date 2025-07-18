Antalya Elmalı'da Sağanak, Dolu ve Hortum Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elmalı'da Doğa Olayları Felç Etti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak, dolu ve hortum, yerel yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların etkisiyle birlikte, özellikle Çukurelma, Kışla ve Karyağdı mahallelerindeki sera ve elma bahçelerinde ciddi zararlar oluştu.

Tarım Ürünleri Zarar Gördü

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle tarım alanlarında büyük hasar meydana geldi. Oluşan sel, seralarda bulunan elma ağaçlarına ve diğer tarım ürünlerine zarar verirken, hortum nedeniyle de seralar ciddi şekilde etkilendi.

Trafik Sorunları ve İyileştirme Çalışmaları

Sel felaketinin ardından Karyağdı ve Kışla mahallelerindeki bazı yollar, taş ve toprak yığılması nedeniyle trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için hızlıca çalışma başlatarak bölgedeki ulaşımı yeniden sağlamak için seferber oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sağanak, dolu ve hortum hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sağanak, dolu ve hortum hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.