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Antalya, Erişilebilir Açık Alanlarda Türkiye Birincisi

Antalya, 22 erişilebilir açık alanı ile Türkiye'de bu alanda en üst sırada yer aldı. 12 yeni bina ve açık alan belge almaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 10:31
Antalya, Erişilebilir Açık Alanlarda Türkiye Birincisi

Antalya, Erişilebilir Açık Alanlarda Türkiye Birincisi

Antalya, 22 erişilebilir açık alanıyla Türkiye genelinde bu alanda lider durumuna geldi. Bu yıl yapılan denetimlerde, kentteki 12 bina ve açık alan, erişilebilirlik kriterlerini sağlayarak belge almaya hak kazandı.

Valilikten alınan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda 2016 yılından bu yana yürütülen erişilebilirlik çalışmaları süreci, kent genelinde 1451 bina, 474 açık alan ve 72 toplu taşıma aracı üzerinde denetimler yapılmasını sağladı. Sonuç olarak, 94 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Bu yıl gerçekleştirilen denetimlerde erişilebilirlik standartlarını karşılayan yerler arasında şu binalar ve alanlar bulunmaktadır: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kepez Karşıyaka Anaokulu, Özel Öz İlgi Yaşam Pınarı Yatılı Bakım Merkezi, Özel Tutku Yatılı Bakım Merkezi, Özel Nanodent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Etiler Mahallesi Parkı, Amasyalı Strabon Parkı, Mollayusuf Parkı ve Ayderesi Parkı.

Bugüne kadar aldığı toplam 22 erişilebilir açık alan belgesiyle Antalya, Türkiye genelinde bu alanda en fazla belgeye sahip il konumuna ulaştı. *Valilikte düzenlenen törende*, kentte erişilebilirlik standartlarını sağlayan kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına "Erişilebilirlik Belgesi" takdim edildi.

Törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile belge almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Vali Şahin, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal hayata tam, eşit ve bağımsız katılımlarının sağlanmasının, çağdaş ve kapsayıcı bir toplumun temel göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Erişilebilirlik çalışmalarının, farklı kurumların işbirliğiyle kent genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya, 22 açık alanla Türkiye'nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip ili oldu. Valilikte...

Antalya, 22 açık alanla Türkiye'nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip ili oldu. Valilikte düzenlenen törende, kentte erişilebilirlik standartlarını sağlayan kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına "Erişilebilirlik Belgesi" takdim edildi. Vali Hulusi Şahin (sağda) "Erişilebilirlik Belgesi"ni Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e (solda) takdim etti.

Antalya, 22 açık alanla Türkiye'nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip ili oldu. Valilikte...

Antalya, 22 açık alanla Türkiye'nin en fazla erişilebilir açık alanına sahip ili oldu. Valilikte düzenlenen törende, kentte erişilebilirlik standartlarını sağlayan kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına "Erişilebilirlik Belgesi" takdim edildi. Vali Hulusi Şahin (sağda) "Erişilebilirlik Belgesi"ni Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e (solda) takdim etti.

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