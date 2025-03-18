Antalya Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazipaşa'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:57
Antalya Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Motosikletin yayaya çarpması sonucu, yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

D.T. idaresindeki 07 BVE 231 plakalı motosiklet, Kahyalar Mahallesi sahil yolunda, 65 yaşındaki yaya Fatma Y.'ye çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yapmak üzere devreye girdi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay A.'nın (14) çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiğini teyit etti.

Ağır yaralanan yaya Fatma Y. ise hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken sürücü D.T. gözaltına alındı. Kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunda tekrar soru işaretleri yaratırken, araştırmalar devam ediyor.

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