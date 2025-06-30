Antalya Gazipaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Beyobası Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Müdahale ve Tahliyeler

Yangının ihbar edilmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hızla sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangına, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale gerçekleştirildi. Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edilirken, bazı avokado ve zeytin bahçeleri de yangından etkilendi.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğunu bildirdi. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangının, yayılmadan 3 saat içerisinde kontrol altına alındığı dile getirildi. Şu an itibarıyla bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın Sonrası Görüntüler

Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi. Yangın gözetleme kulesinin çevresinin de yanması dikkat çekerken, alevlerin etkisiyle ormanlık alanın siyaha büründüğü ve zarar gören avokado ve zeytin bahçeleri açıkça gözlemlendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.