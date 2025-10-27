Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde 'zimmet' iddiası: 5 memur tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, imha edilmesi gereken malları zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli 10 memur gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

Polis ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda kaçak veya imha edilmesi gereken ürün ele geçirildi. Açıklamaya göre ele geçirilenler arasında 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait kartuş ve kitler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüklü miktarda Türk lirası yer alıyor.

Soruşturma süreci ve adli işlemler

Açıklamada, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığı ve toplamda 5 kişinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturmanın ve yasal sürecin devam ettiği belirtildi.

