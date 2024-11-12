Antalya Havalimanı'nın Kapasitesi 82 Milyona Çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki incelemeleri sırasında, havalimanı terminal kapasitesinin 35 milyon yolcudan 82 milyona çıkarılacağını açıkladı.

Antalya'nın, Türkiye için parlayan bir yıldız olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu büyümenin sadece turizm ve tarımda değil, aynı zamanda diplomasi alanında da kendini gösterdiğini ifade etti.

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yetersiz kalacağını önceden öngörerek çalışmalara 2 yıl önce başladıklarını belirtti. Havalimanındaki genişleme projesinin 3 fazda gerçekleştirileceğinin altını çizen Uraloğlu, 927 milyon avroluk bir yatırım yapılacağını ve devletin kasasına 8,5 milyar avro kira bedeli olarak katkı sağlanacağını kaydetti.

Proje kapsamında, dış hatlar terminalinin 93 bin metrekareden 231 bin metrekareye, iç hatlar terminalinin ise 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye yükseltileceğini aktaran Uraloğlu, “35 milyon yolcuyu aştık. İhtiyaç artık ortaya çıkmıştı.” dedi. Birinci fazın %90 oranında tamamlandığını ve yıl sonunda bitirileceğini belirten Uraloğlu, yeni yılın ilk gününde hizmete açacaklarının da altını çizdi.

Uraloğlu, havalimanında gerçekleştirilecek çok sayıda çalışmanın yanı sıra apron alanları, pist yenileme işlemleri, yeni VIP ve CIP terminalleri, kargo terminali gibi projelerin de hayata geçirildiğini sözlerine ekledi. İç hatlarda 5, dış hatlarda 9 olmak üzere 14 yeni köprü ilave ederek yolcuların uçağa geçişini kolaylaştıracaklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 25 yıllık işletme döneminde tüm fazların tamamlanacağının, yeni bir kule inşaatının da yapılacağının duyurusunu yaptı. Uraloğlu, Antalya'nın marka kentler arasında yer aldığını ve ülkeye gelen turistlerin %30'unun bu şehre ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu'na, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Antalya Havalimanı'nda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklama bulundu. Bakan Uraloğlu'na, Vali Hulusi Şahin (sol 2), AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş (sağda), İl Başkanı Ali Çetin (sağ 2) eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Antalya Havalimanı'nda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklama bulundu. Bakan Uraloğlu'na, Vali Hulusi Şahin (sol 2), AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş (sağda), İl Başkanı Ali Çetin (sağ 2) eşlik etti.