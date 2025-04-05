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Antalya Kahve Festivali 2023: Kahve Tutkunlarının Buluşma Noktası

Antalya, 2-4 Mayıs'ta kahve tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalde etkinlikler ve yarışmalarla kahve kültürü kutlanacak.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 12:33
Antalya Kahve Festivali 2023: Kahve Tutkunlarının Buluşma Noktası

Antalya, Kahve Aşıklarını Ağırlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Kahve Festivali, 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Dream Sales Machine tarafından organize edilen bu özel etkinlik, kahve kültürünü en iyi şekilde yansıtmayı ve ziyaretçileri eşsiz tatlarla buluşturmayı hedefliyor.

Festivalde Neler Olacak?

Festival boyunca 100'ün üzerinde marka stant kurarak katılımcılara kahve dünyasının zenginliklerini sunacak. Baristalar, kahve üreticileri ve ekipman firmaları gibi sektörün öncülerinin bir araya geleceği etkinlikte, katılımcılar sektördeki en güncel gelişmelere dair bilgi edinecek.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde!

Kahve festivali, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca birçok atölye, seminer ve kahve sanatı üzerine sohbetler düzenlenecek. Ziyaretçiler, kahve ile ilgili her türlü bilgiye ulaşma fırsatı bulacak.

Eğlence ve Yarışmalarla Dolu Bir Program

Festivali renklendirecek olan canlı performanslar ve müzik etkinlikleri ile birlikte, kahve profesyonellerinin yeteneklerini yarıştıracağı "Clash of Cups" yarışması da gerçekleştirilecek. Alanında uzman baristalar, en iyi kahve deneyimini sunmak için kıyasıya mücadele edecek.

İlginç Bir Etkinlik

Festivalin organize eden Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, Antalya Kahve Festivali'nin Türkiye'nin kahve kültürünü uluslararası standartlara taşıyan önemli bir etkinlik haline geldiğini vurguladı. 2-4 Mayıs'ta yapılacak festival biletlerini almak için Biletino'yu ziyaret edebilirsiniz.

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