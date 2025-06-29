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Antalya Kaleiçi'nde Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde bir otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevler hızla yayılıyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 13:42
Antalya Kaleiçi'nde Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Antalya Kaleiçi'nde Yangın Alarmı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi'nde, bir otelde çıkan yangın, çevresindeki işletmelere de sıçrarken, itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale ediyor.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta yer alan otelde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otelin bitişiğindeki bir bara da sıçramış durumda.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirerek itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı. Polis ekipleri, yangının meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak çevreyi kontrol altına aldı.

Yangına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangın söndürme çalışmalarında, vatandaşların da itfaiye ekiplerine destek verdiği gözlemleniyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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