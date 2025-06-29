Antalya Kaleiçi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay, Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde, bilinmeyen bir nedenden kaynaklandı.

Alevler, hızla otelin yanı sıra iki işletmeye daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, yangın bölgesindeki sokağı güvenlik çemberine aldı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttü. Antalya Valisi Hulusi Şahin de yangının çıktığı bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin, yangının 3 işletmeye zarar verdiğini ve diğer binalara sıçrama riskinin ortadan kalktığını açıkladı.

Yangının çıkış sebebinin henüz kesinleşmediğini belirten Vali Şahin, yangın sırasında otelin 3 odası dolu olduğu için müşterilerin hızlıca tahliye edildiğini vurguladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrasında kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki 2 işletmeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki 2 işletmeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.