Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu

15'incisi düzenlenecek fuar Cam Piramit'te

Antalya Büyükşehir Belediyince bu yıl 15'incisi düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı, 3 Ekim tarihinde kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fuarın bu yılki teması "kitapla umuda, adalete, özgürlüğe..." olup etkinlikler Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarın onur konuğu müzisyen ve senarist Zülfü Livaneli olacak. Livaneli, saat 15.00'te yapılacak açılış töreninin ardından "Edebiyatın toplumu değiştirme etkisi" başlıklı söyleşide okurlarıyla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, fuarda 260 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin yer alacağını bildirdi.

Özdemir, edebiyat dünyasının sevilen isimlerinin söyleşiler, imza günleri ve sohbetlerle okurlarla bir araya geleceğini belirterek, fuarın 12 Ekim'e kadar devam edeceğini aktardı.