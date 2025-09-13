Antalya-Konya Kara Yolu Çalışma Nedeniyle Kapatıldı

Karayolları'nın yol genişletme çalışmaları nedeniyle Antalya-Konya kara yolu saat 11.00'de trafiğe kapatıldı; sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor, yol 19.00'da açılacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:49
Yol Genişletme Çalışmaları ve Trafik Düzenlemesi

Antalya ile Konya arasındaki kara yolu, Karayolları ekiplerince yürütülen yol genişletme çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Çalışma kapsamında yolda araç geçişi 11.00 itibarıyla durduruldu ve sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Yolun 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Antalya ile Konya arasındaki kara yolu çalışma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

