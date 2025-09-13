Antalya-Konya Kara Yolu Çalışma Nedeniyle Kapatıldı
Yol Genişletme Çalışmaları ve Trafik Düzenlemesi
Antalya ile Konya arasındaki kara yolu, Karayolları ekiplerince yürütülen yol genişletme çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Çalışma kapsamında yolda araç geçişi 11.00 itibarıyla durduruldu ve sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.
Yolun 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
Antalya ile Konya arasındaki kara yolu çalışma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.