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Antalya Körfezi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya Körfezi'nde 16.51'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:17
Antalya Körfezi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de Deprem Alarmı

Antalya Körfezi'nde, 16.51'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgilere göre, bu sarsıntı bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Depremin Derinliği ve Etkileri

Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Depremin ardından bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Depremler, Akdeniz bölgesinde zaman zaman yaşanmakta olup, yerel halk sık sık bu tür sarsıntılara karşı dikkatli olmaktadır.

Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya ilçesinde...

Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya ilçesinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya ilçesinde...

Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya ilçesinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

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