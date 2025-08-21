DOLAR
Antalya Korkuteli'de Hayırsever Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Kadın Dal tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, Vali Hulusi Şahin'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:26
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, hayırsever Kadın Dal tarafından yaptırılan Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi Yeni Mahalle'de tamamlanarak hizmete girdi. Açılış törenine Vali Hulusi Şahin katıldı.

Açılış töreninde değerlendirmeler

Törende konuşan Vali Şahin, hayırsever Dal ailesinin katkılarının Korkuteli ve Antalya için hayırlı olmasını dileyerek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Şahin, "Aile sağlığı merkezlerinin çoğalması, güçlenmesi sağlık sistemi açısından çok önemli. Böylece devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinin yükü azalacak, uzmanlarımız da vakalara daha detaylı bakabilecek." dedi ve Kadın Dal Aile Sağlığı Merkezi'nin inşasına katkılarından dolayı hayırsever Kadın Dal annemize ve ailesine teşekkür etti.

Tören ve plaket takdimi

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, inşaya sağladığı katkılardan dolayı hayırsever Kadın Dal'a plaket takdim etti. Ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesi kesildi ve Vali Şahin, beraberindeki heyet ile binayı gezerek incelemelerde bulundu.

Katılımcılar

Açılış törenine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, hayırsever Kadın Dal ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

