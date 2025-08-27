DOLAR
41,04 0%
EURO
47,63 0,49%
ALTIN
4.462,06 0,25%
BITCOIN
4.566.726,42 0,06%

Antalya Korkuteli'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen otomobilde yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:16
Antalya Korkuteli'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Antalya Korkuteli'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, İsmail S. (30) idaresindeki 07 BGY 191 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet D. (23) hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Müdahale ve hastane sevki

Ağır yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır...

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü
4
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu
5
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
6
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
7
Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi