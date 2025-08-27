Antalya Korkuteli'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, İsmail S. (30) idaresindeki 07 BGY 191 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet D. (23) hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Müdahale ve hastane sevki

Ağır yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

