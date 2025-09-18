Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
Kaza ve müdahale
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen kazada, Mimar Sinan Caddesi'nde Doğan Can Çetin idaresindeki UTV kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi ve ardından yanmaya başladı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık görevlileri, sürücü Doğan Can Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çetin'in cesedi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, devrilen UTV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi.