Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Mimar Sinan Caddesi'nde devrilen UTV'nin sürücüsü Doğan Can Çetin yaşamını yitirdi; araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:20
Kaza ve müdahale

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen kazada, Mimar Sinan Caddesi'nde Doğan Can Çetin idaresindeki UTV kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi ve ardından yanmaya başladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık görevlileri, sürücü Doğan Can Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çetin'in cesedi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi.

