Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki otobüs durağında sandalyede hareketsiz bulunan Önder Tekin (42) hayatını kaybetti; cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:23
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side Mahallesi Side kavşağındaki otobüs durağında bir kişi ölü bulundu.

Olay ve İhbar

Otobüs durağında sandalyede hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kimlik ve Süreç

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Önder Tekin (42) olduğu belirlendi. Tekin'in böbrek hastası olduğu öğrenildi. Cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

