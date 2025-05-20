Antalya, Mavi Bayrak Ödüllerinde Dünyanın Zirvesinde!

Antalya'da Mavi Bayrak Ödül Töreni Coşkusu

Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yaparken, bu yıl da 233 plajda Mavi Bayrak dalgalanacak. Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen törende, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye, bu yıl 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yatta Mavi Bayrak ödenecek.

Türkiye Dünya Üçüncüsü, Antalya Birinci

Türkiye, plaj sayısıyla dünya sıralamasında yine üçüncü olurken, ilk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer aldı. Antalya, 233 plaj ile bu konuda zirveyi elinde tutarken, Muğla 110 plajla ikinci, İzmir ise 64 plajla üçüncü olarak takip etti.

Mevcut bayrak sayısının yanı sıra, marina kategorisinde Muğla 10 marina ile önde, Antalya 6, İzmir ise 5 marina ile listede yer aldı. Ayrıca, Antalya, turizm tekneleri kategorisinde de 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini sürdürdü.

Antalya'nın Ekonomiye Büyük Katkısı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın Mavi Bayrak uygulamalarında en zengin şehir olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. 17,2 milyon turist ağırlarken, bu gelenlerin yaklaşık 20 milyar dolar ekonomiye katkı sağladığını vurguladı. Şahin, bu başarılı sonuçları sürdürebilmek için çevre ve kaliteden ödün vermeyeceklerini ifade etti.

Başkan Böcek’ten Temiz Turizm Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın temiz denizinin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti. Mavi Bayrak ödüllerinin Antalya için çok önemli olduğunu dile getiren Böcek, hizmet alanlarında büyük sorumluluk taşıdıklarını ve bu ödülleri alabilmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

TÜRÇEV'den Kalite Vurgusu

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin Mavi Bayrak'taki başarılarının önemine değinerek, kaliteyi artırmak için fedakarlık yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Sürecin başarı ile yürütülmesinde bakanlıklarla koordineli çalıştıklarını belirtti.

Ödül töreninin ardından, otelin plajına Mavi Bayrak asılarak bu önemli başarı kutlandı.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, bu sene de 233 plajda Mavi Bayrak dalgalanacak. Antalya'nın Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen törende, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, konuşma yaptı.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, bu sene de 233 plajda Mavi Bayrak dalgalanacak. Antalya'nın Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen törende, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, konuşma yaptı.