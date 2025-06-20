Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Karne Heyecanı: Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, düzenlenen karne törenleriyle yaz tatiline adım attı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi sona ermesi dolayısıyla Fatmagül Özpınar İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı ve öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Antalya genelinde 1709 resmi ve özel eğitim kurumunda görevli yaklaşık 36 bin öğretmen ve 485 bin 783 öğrenci yaz tatiline girdi. Törende, Vali Şahin öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim ederken, onlarla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Vali Şahin, öğretmenlerle de bir araya gelerek onların emeklerine teşekkür etti ve yaz tatilinin verimli geçmesini temenni etti. Törene Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fedai Yaman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Muğla'da Karneler Dağıtıldı

Muğla ve ilçelerinde de öğrenciler karne alarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Muğla'da 163 bin 390 öğrenci ve 15 bin 899 yönetici ile öğretmen ikinci ara tatillerine girdi. Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde Vali İdris Akbıyık, Kaymakam Mehmet Eriş ve Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencileri tebrik etti.

Vali Akbıyık, öğrencilere tatilde dinlenmelerini, eğlenmelerini ve kitap okumalarını önerdi.

Burdur ve Isparta'da Karne Törenleri

Burdur'da ise 3 bin 843 öğretmen ve 42 bin 615 öğrenci yaz tatiline girerken, Kayışzade Hafız Osman Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda karne dağıtım törenleri düzenlendi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve diğer yöneticiler, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Isparta'da da karne töreni gerçekleşti. Hızırbey Ortaokulu'nda yapılan törende, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, toplam 77 bin 968 öğrenciye karnelerini dağıttı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi. Muğla Menteşe Borsa İstanbul İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali İdris Akbıyık verdi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi. Muğla Menteşe Borsa İstanbul İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali İdris Akbıyık verdi.