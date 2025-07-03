Antalya Muratpaşa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. Lara semtindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktığı bildirildi.

Yangının büyümemesi için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahale işlemlerini sürdürüyor.

Yangının neden çıktığına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.