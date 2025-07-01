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Antalya'nın Falez Plajlarına 5 Yeni Mavi Bayrak

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajları, temizliği ve doğal güzellikleriyle 5 Mavi Bayrak aldı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:32
Antalya'nın Falez Plajlarına 5 Yeni Mavi Bayrak

Antalya'nın Falez Plajları Mavi Bayrakla Taçlandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki eşsiz falez plajları, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda düzenlenen program sayesinde 5 yeni Mavi Bayrak kazandı. Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu gibi plajlar, merdiven ya da asansör yardımıyla erişilebilen doğal güzellikler olarak dikkat çekiyor.

Ödüllü Plajların Önemi

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği törenle Mavi Bayrakların asılması, bu plajların 10 yıldır üst üste ödüllendirilmesi açısından önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mavi Bayrak projesinin kentin çevre bilinci ve temizliği açısından büyük katkı sağladığını vurguladı.

Çevre Bilincinin Rolü

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, bu başarının, belediye ekiplerinin koordineli çalışmaları ve Muratpaşa sakinlerinin yüksek çevre bilinci sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Deniz Temizliği

Törenin hemen ardından, Muratpaşa Belediyesi dalgıçları deniz altına dalarak, deniz zemininden ve kaya diplerinden çok sayıda atık çıkardı. Dalgıçlardan Gürkan Yılmaz, düzenli olarak bu temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajlarında "Mavi Bayrak" dalgalanmaya başladı. Oluşumu 64...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajlarında "Mavi Bayrak" dalgalanmaya başladı. Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı (fotoğrafta), Mobil ve Konserve Koyu'na kurulan, merdiven ya da asansör yardımıyla inilebilen plajlar, temiz suyuyla öne çıkıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajlarında "Mavi Bayrak" dalgalanmaya başladı. Oluşumu 64...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajlarında "Mavi Bayrak" dalgalanmaya başladı. Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı (fotoğrafta), Mobil ve Konserve Koyu'na kurulan, merdiven ya da asansör yardımıyla inilebilen plajlar, temiz suyuyla öne çıkıyor.

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