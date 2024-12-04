Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Deprem Ürperti Yarattı

Bugün saat 12.09'da Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntının derinliği 32,69 kilometre olarak kaydedildi.

Hissiyat Yaygın Oldu

Bu doğal afet, yalnızca Gazipaşa bölgesinde değil, aynı zamanda Antalya kent merkezinde de hissedildi. Ayrıca, Mersin ilinde de sarsıntının hissedildiği bildirildi. Bölgedeki vatandaşlar, aniden oluşan bu sarsıntıyla birlikte kısa süreli bir panik yaşadı.