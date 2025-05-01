Antalya'nın Tahtalı Dağı Zirvesine Kar Yağdı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, 2365 metre rakımlı bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, karla kaplı zirvenin oluşturduğu manzaraların muhteşem olduğunu vurgulayarak, bölgeye gelen turistlerin bu kar sürpriziyle karşılaştıklarını aktardı. Ziyaretçilerin, bu rengarenk manzaranın tadını çıkardığını ifade etti.

Culfa, "Antalya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, sahilde denize girebilecekleri bir havadan teleferikle Tahtalı zirvesine çıktıklarında, kar topu oynayabilecekleri bir manzarayla karşılaşmış oldular. Bu durum, misafirlerimizde büyük bir keyif ve şaşkınlık yarattı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, tesislerinin Türk ve İsviçreli mühendis ekiplerinin katkılarıyla yakın zamanda bakım çalışmalarını tamamladığını anlatan Culfa, misafirlerini yeniden ağırlamaya hazır olduklarını belirtti.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.