Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatıyı Olumsuz Etkiliyor

Kar Yağışı Antalya'da Kontrolsüz Etkiler Oluşturuyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Turuncu" kod uyarısıyla birlikte, Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin yüksek bölgelerinde kar yağışı hızla devam ediyor.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmakta. Bu doğrultuda, kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken, büyük araçlar ise yolda kalmış durumda.

Kapalı Yollar ve Karın Keyfini Çıkanlar

Özellikle Kaş ilçesinin Kuruovabeli bölgesinde yol, yoğun kar sebebiyle trafiğe kapandı. Ancak Karayolları ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte, otomobillerin geçişine yeniden izin verilmeye başlandı.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, düşen karın keyfini çıkararak çocuklarıyla birlikte kar topu oynayarak eğleniyorlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken bazı araçlar dikkatli ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken bazı araçlar dikkatli ilerledi.