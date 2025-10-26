Antalya Oymapınar Barajı'nda İrlandalı Turistin Cesedi Bulundu

Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde 22 Ekim'de kaybolan Antony Dmien Smith'in 22 metre derinlikte cesedi bulundu; arama çalışmaları su altı robotu ve ekiplerle sürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde, gezi teknesiyle katıldığı tur sırasında yüzmek için suya giren ve kaybolan Antony Dmien Smith (40) adlı İrlandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları

Bölgeye sevk edilen AFAD, deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile Side Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, su altı robotu ve dron kullanarak 30-60 metre derinlik aralığında tarama yaptı.

Yapılan arama sonucunda, su altı robotuyla 22 metre derinlikte Smith'in cansız bedeni tespit edildi. Belirlenen noktaya dalış yapan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, Smith'in cesedini sudan çıkardı.

Olay

Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla 22 Ekim'de Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na gitmiş, yüzmek için baraja girdikten sonra sudan çıkmayınca teknedeki kız arkadaşının haber vermesiyle ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

