Antalya Sahillerinde Arife Günü Yoğunluğu

Antalya'da Kurban Bayramı Arifesi Yoğun Geçiyor

Antalya'nın gözde sahillerinde, Kurban Bayramı arifesine özel büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının 34 derece, nem oranının ise yüzde 44 olarak ölçüldüğü şehirde, deniz suyu sıcaklığı 22 derece civarında seyrediyor.

Yaz tatili için Antalya’yı tercih eden yerli turistler ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, özellikle Konyaaltı Sahili’nde bir araya geldi. Tatilciler, sıcaktan bunalmamak için denizle buluşarak serinlemeye çalıştı. Bazıları ise tercihlerini güneşlenmekten yana kullandı.

Su sporları ile kaykay ve jet ski gibi aktiviteleri tercih eden tatilcilerin yanı sıra, deniz kenarındaki kamp sandalyelerinde oturanlar ve parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirenler de dikkat çekti.

Antalya sahillerinde, Kurban Bayramı arifesinden dolayı yoğunluk oluştu. Havanın 34, nemin yüzde 44, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Antalya sahillerinde, Kurban Bayramı arifesinden dolayı yoğunluk oluştu. Havanın 34, nemin yüzde 44, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.