Antalya Serik'te İnşaat Kazısı Göçüğü: 2 Katlı Ev Tahliye Edildi

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta, bir inşaat firmasının temel kazma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sonucu bitişikteki 2 katlı evde toprak kayması nedeniyle duvarlarda çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatlakların oluştuğu evdeki vatandaşları tahliye ederek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Elif Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında kızının uyarısı üzerine dışarı çıktıklarını, kısa süre sonra büyük bir gürültü duyduklarını ve evdeki herkesin panik yaşadığını belirtti.

Karataş, inşaat çalışanlarıyla konuştuklarını, bu sırada tartışma yaşandığını ve eşinin darbedildiğini ileri sürdüğünü, şikayetçi olmak üzere karakola gittiklerini söyledi. Karataş, evde hasar oluştuğunu ve çocuğuyla birlikte dışarıda kaldıklarını ifade etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte zarar gören 2 katlı ev tahliye edildi.