Antalya Serik'te İnşaat Mühürlendi: İkinci Göçük Kamerada

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta yapılan kazı çalışmalarında göçük meydana geldi. Olay, iki katlı binanın sakinlerinin tahliye edilmesine neden oldu.

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kazı alanında yaptıkları incelemenin ardından inşaatın yapımını durdurarak şantiye alanını mühürledi.

Mühürleme işlemlerinin ardından aynı inşaatta ikinci kez göçük yaşandı ve olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, toprak kayması sonucu büyük bir incir ağacının toprak yığınlarıyla birlikte inşaatın üzerine devrildiği görülüyor.

Tehlike nedeniyle tahliye edilen ve zemininde çatlaklar oluşan 2 katlı binanın sakinleri, yakınlarının yanlarında konaklamaya devam ediyor.

Daha önce, 10 Ekim'de meydana gelen göçük sırasında aynı binanın zemininde çatlaklar oluşmuş ve bölgeye, göçüğün meydana geldiği inşaat sahasına girilmemesi için güvenlik şeridi çekilmişti.

Antalya'nın Serik ilçesinde göçük meydana gelen inşaatın yapımı durdurularak mühürlendi.