Antalya Serik'te İnşaat Mühürlendi: İkinci Göçük Kamerada

Antalya Serik'te göçük nedeniyle mühürlenen inşaatta ikinci kez çökme yaşandı; olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 10:58
Antalya Serik'te İnşaat Mühürlendi: İkinci Göçük Kamerada

Antalya Serik'te İnşaat Mühürlendi: İkinci Göçük Kamerada

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta yapılan kazı çalışmalarında göçük meydana geldi. Olay, iki katlı binanın sakinlerinin tahliye edilmesine neden oldu.

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kazı alanında yaptıkları incelemenin ardından inşaatın yapımını durdurarak şantiye alanını mühürledi.

Mühürleme işlemlerinin ardından aynı inşaatta ikinci kez göçük yaşandı ve olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, toprak kayması sonucu büyük bir incir ağacının toprak yığınlarıyla birlikte inşaatın üzerine devrildiği görülüyor.

Tehlike nedeniyle tahliye edilen ve zemininde çatlaklar oluşan 2 katlı binanın sakinleri, yakınlarının yanlarında konaklamaya devam ediyor.

Daha önce, 10 Ekim'de meydana gelen göçük sırasında aynı binanın zemininde çatlaklar oluşmuş ve bölgeye, göçüğün meydana geldiği inşaat sahasına girilmemesi için güvenlik şeridi çekilmişti.

Antalya'nın Serik ilçesinde göçük meydana gelen inşaatın yapımı durdurularak mühürlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde göçük meydana gelen inşaatın yapımı durdurularak mühürlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde göçük meydana gelen inşaatın yapımı durdurularak mühürlendi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA’dan Buhara’daki ‘Girişimci Kadın’lara Yeni Ekipman Desteği
2
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü de Gözaltında: Rüşvet ve Sahtecilik Soruşturması
3
Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında
4
Marella Discovery 2 Alanya'ya 1739 Turist Getirdi
5
Çanakkale Ezine'de Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü
6
Edirne'de Tırda 68 Kilo 650 Gram Kokain Ele Geçirildi
7
Fareler ve İnsanlar Fişekhane'de Prömiyer Yaptı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL