Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Serik'teki yangına havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde, Bilginler Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yürütülen kapsamlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangının henüz bilinmeyen nedenle başladığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahalede iki uçak ve altı helikopter kullanılırken, ekipler sarp ve kayalık arazideki alevlere başarılı bir biçimde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.