Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'ndeki orman yangını, iki uçak ve altı helikopterle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:35
Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Serik'teki yangına havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Serik ilçesinde, Bilginler Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yürütülen kapsamlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangının henüz bilinmeyen nedenle başladığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahalede iki uçak ve altı helikopter kullanılırken, ekipler sarp ve kayalık arazideki alevlere başarılı bir biçimde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
2
İzmir'de Silahlı Kavga: Konak'ta 1 Ölü, 6 Yaralı
3
Artvin Borçka'da Tarihi Köprünün Yıkılma Anı Kamerada
4
İsrail ordusu Gazze işgalini genişletme hazırlığında: 36. Zırhlı Tümen kente girdi
5
Efkan Ala: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i Tanıması Umut Verici
6
Indianapolis'te silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
7
Yılmaz: Teknoloji Üretmeyen Ülkenin Geleceği Yok | TEKNOFEST

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü