Antalya Serik'te Park Halindeki Kamyon Yandı — 38 LK 995 Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya Serik'te Park Halindeki Kamyon Yandı

Merkez Mahallesi 2202 Sokak'ta çıkan yangın araçta büyük hasara yol açtı

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki bir kamyon, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, bugün saat 11.45 sıralarında Merkez Mahallesi 2202 Sokak'ta meydana geldi.

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 38 LK 995 plakalı kamyonun şoför mahallinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu kamyonun motor ve kupa kısmı tamamen yanarken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kamyonun sürücüsüne ulaşmak ve yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

