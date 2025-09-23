Antalya Serik'te Park Halindeki Midibüs Yandı — 07 YR 585 Kullanılamaz Hale Geldi

Serik'te park halindeki Muharrem Uysal'a ait 07 YR 585 plakalı midibüs yandı; itfaiye ve polis müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:49
Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde park halinde bulunan midibüste yangın çıktı.

Olay ve müdahale

Park halindeki ve Muharrem Uysal'a ait 07 YR 585 plakalı midibüste başlayan yangın, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, midibüsün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

