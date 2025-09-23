Antalya Serik'te Park Halindeki Midibüs Yandı — 07 YR 585 Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya Serik'te Park Halindeki Midibüs Yandı

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde park halinde bulunan midibüste yangın çıktı.

Olay ve müdahale

Park halindeki ve Muharrem Uysal'a ait 07 YR 585 plakalı midibüste başlayan yangın, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, midibüsün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

