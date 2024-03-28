Antalya Serik'te şok eden görüntüler: Belediye başkanı seçim çalışmaları sırasında vatandaşı yumrukladı

Antalya'nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan adayı Enver Aputkan'ın, seçim çalışmaları sırasında yaşlı bir vatandaşı yumruklaması büyük tepki çekti. Seçime sadece 3 gün kala yaşanan bu olayın kare kare görüntüleri, izleyenleri şoke etti.





Enver Aputkan, Serik ilçesinin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirirken, seçmenlerden oy istedi. Ancak karşılaştığı 70 yaşındaki emekli esnaf Muhammet Büyükkaya, Aputkan'a kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle oy vermeyeceğini söyledi ve tepki gösterdi.





Bu sözler üzerine tartışma çıktı ve çevredeki kişiler Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, yaşlı adamı tartakladı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay büyük yankı uyandırdı ve kamuoyunda şiddetle kınandı.