Bist 100
9.079,97 3%
DOLAR
32,38 0,15%
EURO
35,02 -0,27%
ALTIN
2.309,95 0,05%

Antalya Serik'te şok eden görüntüler: Belediye başkanı seçim çalışmaları sırasında vatandaşı yumrukladı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olayda, Büyük Birlik Partisi (BBP) Serik Belediye Başkanı ve Başkan adayı Enver Aputkan'ın, seçim çalışmaları sırasında kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki bir vatandaşı yumrukladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler izleyenleri şoke etti.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 22:19
Antalya Serik'te şok eden görüntüler: Belediye başkanı seçim çalışmaları sırasında vatandaşı yumrukladı

Antalya'nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan adayı Enver Aputkan'ın, seçim çalışmaları sırasında yaşlı bir vatandaşı yumruklaması büyük tepki çekti. Seçime sadece 3 gün kala yaşanan bu olayın kare kare görüntüleri, izleyenleri şoke etti.

seçim

Enver Aputkan, Serik ilçesinin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirirken, seçmenlerden oy istedi. Ancak karşılaştığı 70 yaşındaki emekli esnaf Muhammet Büyükkaya, Aputkan'a kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle oy vermeyeceğini söyledi ve tepki gösterdi.

seçim

Bu sözler üzerine tartışma çıktı ve çevredeki kişiler Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, yaşlı adamı tartakladı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay büyük yankı uyandırdı ve kamuoyunda şiddetle kınandı.

İLGİLİ HABERLER

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Bir hafta içinde başvuran 6000 TL ikramiyeyi kapar! Milyonları SGK'ya koşturacak karar

Bir hafta içinde başvuran 6000 TL ikramiyeyi kapar! Milyonları SGK'ya koşturacak karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
3
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
4
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
5
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
6
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
7
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Akaryakıta hem zam hem indirim! Tabelalar artık bu fiyatı gördü

Bir hafta içinde başvuran 6000 TL ikramiyeyi kapar! Milyonları SGK'ya koşturacak karar

e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah eyvah diyecek! Herkese SMS ile kara haber verildi

Emeklilik biletini kapan yaşadı! SGK uzmanı şakkadanak emekli eden sırrı verdi

YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı

Hyundai o modeli için gemileri yaktı! 220 bin TL'lik indirimle sudan ucuza satacak

A'dan Z'ye tüm emekliye 8000 TL ek ödeme! Başvuru için son 8 gün

Bankalarda mevduat faizi depremi! Listeye bak en çok para ödeyen bankayı öğren!

4A ve 4B'li ısrarla zam bekliyordu! Bakanlıktan yüzde 20- 50 kararı kılındı

SSK, Bağkurlular tahsis numaranızı kontrol edin! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü