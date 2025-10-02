Antalya ve Burdur'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Antalya ve Burdur'da sivil toplum kuruluşları ve platform üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Eylemler, dualar, açıklamalar ve deniz nöbetleriyle sürdü.

Antalya'da Protesto, Pankartlar ve Dualar

Kudüs Platformu üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda toplandı. Katılımcılar, üzerinde Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek yazılı pankartlarla dikkat çekti ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filodakiler için dua etti.

Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan Adagio gemisinde bulunan ve Antalya'dan giden Türk aktivist Hakan Şimşek, canlı bağlantıyla Gazze'deki mazlumlara el uzatmak için uluslararası sularda olduklarını ve Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada İsrail saldırısını kınadı. Yıldırım, 2010'daki Mavi Marmara saldırısında 10 şehit, 54 yaralı olduğunu hatırlatarak Tarih değişti zulüm değişmedi, kıyım değişmedi. dedi.

Arama Kurtarma Ekipleri ve Deniz Nöbeti

Antalya Kudüs Platformu adına arama kurtarma ekipleri, teknelerle Sıçan Adası yakınlarında nöbete başladı. İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, hem denizde hem karada nöbet tuttuklarını vurgulayarak zor günleri birlikte aşacaklarını belirtti.

Manavgat'ta Destek Etkinliği

Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde, Gazze'ye destek amacıyla Manavgat Irmağı'nda teknelerde düzenlenen etkinlikte İHH, Anadolu Gençlik Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli etkinlikte İsrail'i protesto ederek Gazze'ye destek mesajı verdi.

Burdur'da Sokağın Tepkisi

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı. Kudüs Platformu adına konuşan Hüseyin Büyükkeleş, filodaki yolcular, aktivistler ve mürettebatın uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği bir saldırıyla karşılaştığını söyledi.

Büyükkeleş, Sumud Filosu'nun tek amacının kuşatma altındaki Filistin halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu vurgulayarak Bu barışçıl girişimin zor kullanılarak engellenmesi kabul edilemezdir. dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

