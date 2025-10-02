Antalya ve Burdur'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Antalya ve Burdur'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı protesto edildi; dualar, deniz nöbetleri ve sivil toplum açıklamalarıyla tepki gösterildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:37
Antalya ve Burdur'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Antalya ve Burdur'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi

Antalya ve Burdur'da sivil toplum kuruluşları ve platform üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Eylemler, dualar, açıklamalar ve deniz nöbetleriyle sürdü.

Antalya'da Protesto, Pankartlar ve Dualar

Kudüs Platformu üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda toplandı. Katılımcılar, üzerinde Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek yazılı pankartlarla dikkat çekti ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filodakiler için dua etti.

Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan Adagio gemisinde bulunan ve Antalya'dan giden Türk aktivist Hakan Şimşek, canlı bağlantıyla Gazze'deki mazlumlara el uzatmak için uluslararası sularda olduklarını ve Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada İsrail saldırısını kınadı. Yıldırım, 2010'daki Mavi Marmara saldırısında 10 şehit, 54 yaralı olduğunu hatırlatarak Tarih değişti zulüm değişmedi, kıyım değişmedi. dedi.

Arama Kurtarma Ekipleri ve Deniz Nöbeti

Antalya Kudüs Platformu adına arama kurtarma ekipleri, teknelerle Sıçan Adası yakınlarında nöbete başladı. İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, hem denizde hem karada nöbet tuttuklarını vurgulayarak zor günleri birlikte aşacaklarını belirtti.

Manavgat'ta Destek Etkinliği

Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde, Gazze'ye destek amacıyla Manavgat Irmağı'nda teknelerde düzenlenen etkinlikte İHH, Anadolu Gençlik Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli etkinlikte İsrail'i protesto ederek Gazze'ye destek mesajı verdi.

Burdur'da Sokağın Tepkisi

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı. Kudüs Platformu adına konuşan Hüseyin Büyükkeleş, filodaki yolcular, aktivistler ve mürettebatın uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği bir saldırıyla karşılaştığını söyledi.

Büyükkeleş, Sumud Filosu'nun tek amacının kuşatma altındaki Filistin halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu vurgulayarak Bu barışçıl girişimin zor kullanılarak engellenmesi kabul edilemezdir. dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

Antalya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi. Türk ve Filistin...

Antalya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Kudüs Platformu üyeleri, "Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek" yazılı pankartlarla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Antalya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi. Türk ve Filistin...

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi
2
Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda
3
Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi
4
Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'
5
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun
6
İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu
7
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin