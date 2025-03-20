Antalya'ya Yeni Arkeoloji Müzesi Yolda

Antalya'da, mevcut Arkeoloji Müzesi'nin yerine inşa edilecek yeni müzenin projesi, düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, müze binasının 2020 yılında yapılan incelemelerde riskli bulunduğunu belirtti.

İnceciköz, müzenin güçlendirme yapılsa bile mevcut ihtiyacı karşılamadığını ifade ederek, yeni müze için çalışmaların başladığını kaydetti. Toplantıda, Mimar Abdurrahman Çekim projenin teknik detaylarını paylaştı.

Projenin Gelişimi ve Hedefler

İnceciköz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Antalya'ya önemli bir eser kazandırma amacıyla geçtiğimiz yıl yola çıktıklarını ifade etti.

Bir mimarlık grubunun projeyi ücretsiz olarak tasarladığını dile getiren İnceciköz, "Bir yıldır çeşitli komisyonlarla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bugün birçok STK ile projenin detaylarını paylaştık." dedi.

Müzede Hedeflenen Özellikler

Yeni müzenin 2026 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor. Müzenin 19 bin ila 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı ve mevcut alandaki tüm ağaçların korunacağı ifade edildi.

İnceciköz, müzenin Antalya'nın kültürüne uygun, ihtiyaçları karşılayan bir yapı olacağını vurguladı. Projenin ortalama 2 milyar lira inşaat maliyeti olacağı tahmin ediliyor.

Güvenli Eser Muhafazası

İnşaat sürecinde müzedeki eserlerin, yan taraftaki Karayolları bahçesindeki geçici hangar alanlarında güvenli bir şekilde saklanacağı belirtildi. İnceciköz, "Müze, şehrin odak noktası ve yaşayan bir mekan olacak. Uluslararası tasarım ödüllerine layık bir sanat eseri çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan müzenin projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz (ortada) ve Mimar Abdurrahman Çekim (solda) açıklama yaptı.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan müzenin projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz (ortada) ve Mimar Abdurrahman Çekim (solda) açıklama yaptı.