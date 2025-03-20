Antalya'ya Yeni Arkeoloji Müzesi Yolda

Antalya'da yeni arkeoloji müzesinin projesi tanıtıldı; 2026'da tamamlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:50
Antalya'ya Yeni Arkeoloji Müzesi Yolda

Antalya'ya Yeni Arkeoloji Müzesi Yolda

Antalya'da, mevcut Arkeoloji Müzesi'nin yerine inşa edilecek yeni müzenin projesi, düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, müze binasının 2020 yılında yapılan incelemelerde riskli bulunduğunu belirtti.

İnceciköz, müzenin güçlendirme yapılsa bile mevcut ihtiyacı karşılamadığını ifade ederek, yeni müze için çalışmaların başladığını kaydetti. Toplantıda, Mimar Abdurrahman Çekim projenin teknik detaylarını paylaştı.

Projenin Gelişimi ve Hedefler

İnceciköz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Antalya'ya önemli bir eser kazandırma amacıyla geçtiğimiz yıl yola çıktıklarını ifade etti.

Bir mimarlık grubunun projeyi ücretsiz olarak tasarladığını dile getiren İnceciköz, "Bir yıldır çeşitli komisyonlarla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bugün birçok STK ile projenin detaylarını paylaştık." dedi.

Müzede Hedeflenen Özellikler

Yeni müzenin 2026 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor. Müzenin 19 bin ila 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı ve mevcut alandaki tüm ağaçların korunacağı ifade edildi.

İnceciköz, müzenin Antalya'nın kültürüne uygun, ihtiyaçları karşılayan bir yapı olacağını vurguladı. Projenin ortalama 2 milyar lira inşaat maliyeti olacağı tahmin ediliyor.

Güvenli Eser Muhafazası

İnşaat sürecinde müzedeki eserlerin, yan taraftaki Karayolları bahçesindeki geçici hangar alanlarında güvenli bir şekilde saklanacağı belirtildi. İnceciköz, "Müze, şehrin odak noktası ve yaşayan bir mekan olacak. Uluslararası tasarım ödüllerine layık bir sanat eseri çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan müzenin projesi düzenlenen...

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan müzenin projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz (ortada) ve Mimar Abdurrahman Çekim (solda) açıklama yaptı.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan müzenin projesi düzenlenen...

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan müzenin projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz (ortada) ve Mimar Abdurrahman Çekim (solda) açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
2
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
3
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
4
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Leavitt Yumurta Fiyatlarını Biden'a Bağladı
7
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Başladı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!