Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti İçin Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde Yeni Gelişmeler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti, "Geleceğe Miras Projesi" çerçevesinde önemli bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda, antik kentin Ziyaretçi Karşılama Merkezi için çevre düzenleme projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kamulaştırma Detayları

İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi içerisinde yer alan Nohut Yeri ve Cırlavuk mevkilerindeki bazı taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Tapuda Tescil Süreci

Kamulaştırılan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek. Böylece, bölgenin tarihi değerlerinin korunması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.