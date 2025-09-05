DOLAR
Anutin Charnvirakul, Tayland Başbakanı Olmak İçin Gerekli Oyu Aldı

Anutin Charnvirakul, parlamentoda gerekli çoğunluğu sağlayarak başbakan seçildi; önceki başbakan Paetongtarn Şinavatra sızdırılan telefon görüşmesi ve Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:05
Parlamentoda oylama

Tayland'ın koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul, Pheu Thai Partisi'nden Chaikasem Nitisiri'ye karşı yapılan başbakanlık seçiminde gerekli oy çoğunluğunu sağladı.

Televizyonda canlı yayınlanan resmi olmayan sonuçlara göre Anutin, parlamento oylamasında ülkenin yeni başbakanı olması için gereken oya ulaştı.

Anutin Charnvirakul, Temsilciler Meclisi'nin 492 aktif üyesi arasından gerekli çoğunluk olan 247 oydan fazla oy aldı.

Oy verme işleminin tamamlanması ve toplam oy sayısının resmi olarak onaylanmasının ardından Kral tarafından resmen atanacak.

Sızdırılan telefon görüşmesi ve hükümet krizi

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde önceki Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, görüşmenin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekildi; Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine geldi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırdı, ardından görüşmede etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevden azletti. Böylece Şinavatra, ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından son 17 yılda görevden alınan 5'inci başbakan oldu.

